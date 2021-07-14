Bakan Pakdemirli: Tuz Gölü'nde bin kadar yavru flamingo öldü, ilk tespitlere göre zehirlenme yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin olarak, "Bin kadar yavru flamingo öldü, ilk tespitlere göre zehirlenme yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, bin kadar yavru flamingonun susuzluk sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli konuyla ilgili, "Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önceden de bu tip ölümlerin takip edildiği yıllar oldu. Herhangi bir zehirlenme yok. Buradaki suyun azalması ve sudaki konsantrasyonun azalmasından dolayı uçamayan yavrularda ölümlerin gözlendiği gözüküyor. Gerekli tedbirler alındı. Bu konunun çevredeki kuyularla ya da tarımsal sulamayla doğrudan bir bağı yoktur. Konu etraflı bir şekilde araştırılıyor" dedi.

#CANLI Marmara Denizi - Basın Açıklaması https://t.co/q9Kimb6G5q — T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) July 14, 2021

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