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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: AKP'yle masaya oturacak tek bir Kürt yoktur

    HDP/Twitter
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'yle oturmak istediğine ilişkin iddialarla ilgili, "Hakkımızda açılan davaların ve fezlekelerin ve yine bu ülkede yapılan bütün hukuksuzlukların karşısında AKP’yle masaya oturacak tek bir Kürt yoktur, olamaz" dedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçende, parti binası önündeki halk buluşmasına katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada, Marmaris ilçe örgütüne düzenlenen silahlı saldırıya değinen Buldan, "Suruç ve Ankara Gar katliamını gerçekleştirenlerin, İzmir’de Deniz Poyraz'ı öldürenlerin, bugün de Marmaris’te partimize saldıranların aynı zihniyetten ve ekipten olduklarını biliyoruz. Organize edenleri, katliamları gerçekleştirenleri tanıyoruz. Bunların hesabını yargı ve adalet önünde soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

    "Dün Antep’te Çözüm Sürecinden bahsettim. Bu ülkenin çözüm sürecindeki o kıymetli zamanından bahsettim" diye devam eden Buldan, şu ifadeleri kullandı:

    " Ancak bu açıklamamı çarpıtanlar ve bir kez daha “AKP ile masaya oturmak istiyorlar” diyenler şunu iyi bilsinler; bugün AKP’nin yaptığı zulümler karşısında, belediyelerimize atanan kayyımların, cezaevlerinde olan milletvekillerimizin, belediye eş başkanlarımızın, her gün operasyonlarla gözaltına alınıp tutuklanan yöneticilerimizin, hakkımızda açılan davaların ve fezlekelerin ve yine bu ülkede yapılan bütün hukuksuzlukların karşısında AKP’yle masaya oturacak tek bir Kürt yoktur, olamaz."

    'Diyarbakır’a gidip Kürtlere göz kırpıyorlar'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretini de değerlendiren Buldan, şöyle konuştu:

    " Onlar da görüyor ve biliyorlar ki anketlerde baş aşağı gidiyorlar, oy kaybediyorlar. Bunun için Diyarbakır’a gidip Kürtlere göz kırpıyorlar. Sizin Diyarbakır’a, Hakkari’ye, Van’a gitmeniz Van, Diyarbakır, Hakkari halkını barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesinden vazgeçirmez. Aynı zamanda sizin bize uyguladığınız bu haksızlıkların unutulmasına da izin vermeyeceğiz. Kürtler, sonuna kadar sizin bu zulümlerinizi, Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde tuttuğunuzu, Figen Yüksekdağ’ları cezaevinde tuttuğunuzu, halkın her türlü iradesini gasp ettiğinizi asla ve asla unutmayacaktır. Buradan bir kez daha bunun sözünü veriyoruz ve AKP’ye bir kez daha hatırlatıyoruz."

    ''Dolmabahçe Mutabakatını tanımıyoruz' diyenler çözüm sürecini bitirdi'

    Buldan, konuşmasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

    • "Cumhurbaşkanı Diyarbakır’da Çözüm Sürecinde masayı HDP’nin devirdiğini söylüyor. Buradan o sürecin içerisinde olan biri olarak söylüyorum: "Dolmabahçe Mutabakatını tanımıyoruz" diyenler, HDP’nin 7 Haziran başarısını hazmedemeyenler, bu ülkeye barışın gelmesini çok görenler, bu ülkede demokrasi rüzgarının esmesine engel olmak isteyenler çözüm sürecini bitirdi. Bitiren taraf da açık ve net söylüyorum, bugünün iktidarı AKP hükümetidir.
    • Biz elbette Çözüm Sürecini önemseriz. Dün şunu da söyledim keşke Çözüm Süreci bir kez daha olsa, Sayın Öcalan ile görüşmeler başlasa, tecrit ortadan kalksa, Kürt sorunu demokratik yöntemlerle çözülse. Ama bunu çözecek olanın elbette AKP hükümeti olmadığını biliyoruz. AKP bu anlayış ve zihniyetle bu sorunu çözmek yerine daha da derinleştirmenin, katmerleştirmenin yol ve yöntemlerini arıyor. Ne yapıyor siyasetçiyi tutukluyor, İmralı’da tecridi uyguluyor. Her gün operasyon gerçekleştiriyor. İl ve ilçe binalarımıza yapılan saldırılarda bile bu ülkeyi yönetenlerin parmağının olduğunu çok iyi biliyoruz."
    Etiketler:
    Diyarbakır, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Pervin Buldan, HDP
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