AK Parti Sözcüsü Çelik: Kendi milletine silah çekenden daha alçak yoktur

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- "Son 5 gündür Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj görülmedi. Bu bizi rehavete sevk etmemeli, teyakkuz halimiz devam edecek."
- "15 Temmuz tarihimizde, darbeler karşısındaki ilk direniştir. İlk defa bir darbenin ters yüz edilmesi söz konusu olmuştur."
- "Kendi milletine silah çekenden daha alçak yoktur. Kendi milletine silah çekenlerle mücadelemiz devam edecek."
- "Yunanistan'ın muamelesi iyi niyetle, sportmenlikle bağdaşmaz. Galatasaray çok doğru bir karar almıştır ve orayı terk etmiştir."
- "Yeni anayasa çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur."
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