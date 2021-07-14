Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan Ahmet Kural'ın avukatından açıklama: Kararı istinaf edeceğiz

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezası aldığı davaya ilişkin avukatı yazılı bir açıklama yaptı.

Aydın tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim Ahmet Kural hakkında bugün görülen davada, yerel mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi tarafından müvekkilim lehine kesin olarak verilen bozma kararına uyulmamıştır. Ayrıca üst mahkemenin toplanmasını istediği eksik deliller toplanmamış ve müvekkilim hakkında eski kararın aynısı verilerek cezası ertelenmiştir. Bugün verilen karar kesin karar olmayıp, istinaf yolu açık olarak verilmiştir. Söz konusu kararı istinaf edeceğimizi bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davanın karara bağlanmasının ardından Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın yazılı bir açıklama yaptı.