Zülfü Livaneli: Ortak aday olacağım iddiaları gerçek dışı

Zülfü Livaneli, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın "Livaneli Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istiyor" iddiasını, "İstemiyorum. Böyle bir şey yok. Yazılanlar gerçek dışı" sözleriyle yalanladı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Zülfü Livaneli'nin 'Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istediğini' öne sürdü.

Dilipak, Livaneli’nin Gazete Duvar'da İrfan Aktan’a verdiği röportaj tartışılırken yazar İsmail Nacar’ın kendisini aradığını ve “Livaneli, Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istediği için, Kılıçdaroğlu’nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunuyor” dediğini yazdı.

Bu iddia üzerine Livaneli, Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. Livaneli, "İstemiyorum. Böyle bir şey yok. Yazılanlar gerçekdışı" ifadelerini kullandı.