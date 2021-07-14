Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a: Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkent Spor Zirvesi'nde konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye izlediğimiz sporcularla gurur duyacak. Emin olun büyük bir gururla sporcularımızı izledim. Evlatlarımız var. Her alanda başarı elde etmek için çalışıyorlar. Acaba evlatlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Mansur Başkan önemli bir adım attı, bu geceyi düzenledi.
- Gerek bizim anayasamız, toplumumuz spora önem vermemizi ön görüyor. Artık uluslar yumuşak güç dediğimiz bir kavramı geliştirdiler. Yani Türkiye'nin sesinin bütün dünyadan duyulmasını sağlayan bir spordur bazen bir romandır bazen bir tiyatrodur.
- Spor sadece çıkıp gösteri yapmanız değildi. Spor ayrıca sizin stratejik düşünmenizi de sağlar. Dolayısıyla bu tür çabalarınız bizim çok değerlidir.
- Spor deyince biz genellikle gençlerimizi anlarız, ancak sporun yaşı yoktur.
- Geceyi düzenleyen sayın başkanımıza teşekkür ederim. O Ankara'yı gerçek anlamda Ankara yapacak, inanıyorum. O, Ankara'yı gerçek anlamda Mustafa Kemal'in Ankarası yapacak, buna inanıyorum. O Ankara'yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek buna inanıyorum. Ankara'yı sporun merkezi haline getirecek inanıyorum.
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