Rize’de sağanak sonrası yaşanan sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu: Bakanlar bölgeye gidiyor

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan sonrası 3 kişiden haber alınamaması üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bakan Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu'nun bölgeye gittiği öğrenildi.

Rize’de sağanak sonrası yaşanan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye beldesinde 2 kişi, Güneysu ilçesinde 1 kişi kayboldu.

Şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 2 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine AFAD, jandarma, UMKE, JAK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, söz konusu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye giderek incelemelerde bulunacak.

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı. Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar, yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güneysu Merkez Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı, 10'a yakın araç sel suları nedeniyle hasar gördü.



