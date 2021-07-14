TOGG tarih verdi: '2022 yılının sonunda seri üretime hazırız'

TOGG, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, yerli otomobilin seri üretime hazır olduğunu belirterek 2022 yılına işaret etti.
Yapılan paylaşımda, "2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda" notu yer aldı.
2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. 👍— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 14, 2021
İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık?
Cevabı videomuzda. #YeniLigGemlik#usecasemobility™️#YeniLigeYolculuk #TOGG pic.twitter.com/YWUhP5mLBG
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