İYİ Partili Türkkan: Osman Öcalan'a TRT'de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size yakışır

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT’ye yaptığı son atamaları eleştirerek, "Önümüzdeki süreçte o televizyona çıkardığınız Osman Öcalan'a TRT'de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size de yakışır. Ama heveslenmeyin, biz buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atandı.

Yeni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak oldu. Yeni Yönetim Kurulu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ile Sabah yazarı Hilal Kaplan da girdi.

Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de yönetime atadığı isimlere tepki gösterdi.

Görev süresi dolan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı’nın atandığını anımsatan Türkkan, "TRT Yönetim Kurulu Başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak oldu. Düne kadar vatan haini Öcalan'a karşı ve kalleşler sürüsü PKK'ya karşı methiyeler düzen Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da sayenizde yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde TRT, çözüm sürecinin borazanı haline gelecek" dedi.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın daha önce TRT'ye çıkarılmasını anımsatan Türkkan, "Bu tehlikeli zihniyet, Osman Öcalan'a TRT'de yemek programı sundurursa hiç şaşırmayın. Evet, önümüzdeki süreçte o televizyona çıkardığınız Osman Öcalan'a TRT'de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size de yakışır. Ama heveslenmeyin, biz buna müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.