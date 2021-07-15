Fahrettin Altun: '15 Temmuz Destanı' dijital müzik platformlarında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter adresinden yaptığı 15 Temmuz paylaşımında "Kalbimizde yaşayan kahramanlarımızın anısına. Fahir Atakoğlu'nun 15 Temmuz ruhunu notalara döktüğü senfonik eseri '15 Temmuz Destanı' dijital müzik platformlarında" ifadelerini kullandı.
Kalbimizde yaşayan kahramanlarımızın anısına…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 14, 2021
Fahir Atakoğlu'nun #15Temmuz ruhunu notalara döktüğü senfonik eseri "15 Temmuz Destanı" dijital müzik platformlarında.https://t.co/DuRJrizHs9https://t.co/s2VlO3uBVOhttps://t.co/ojLw76NeeM
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