Boğaziçi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Resmi Gazete'de yayınlanan 2021/360 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı.

Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alınırken, Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması protestolarla karşılanan ve siyasetin gündemine oturan Melih Bulu'ya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamasında, "Peki 'Melih bey kimdir, nedir?' diye baktığımız zaman; Melih Bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan. Ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Melih Bey, Boğaziçi'ni ayağa kaldırma iddiasıyla göreve gelmiş bir arkadaşımız. Televizyon kanallarında 'Melih Bulu istifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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