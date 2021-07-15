Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.