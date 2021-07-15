Emniyet'ten videolu narkotik paylaşımı: '1937'den beri aynı heyecan'

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, narkotik ekiplerinin operasyonlarda uyuşturucuları yakaladıktan sonra yaşadığı sevinç anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Sosyal medyadan yayınlanan video, "1937'den beri aynı heyecan, aynı azim, aynı kararlılık, aynı sevinçle…" mesajıyla paylaşıldı.
1937'den beri aynı heyecan,— Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) July 14, 2021
aynı azim,
aynı kararlılık,
aynı sevinçle...#NARKO@TC_icisleri @EmniyetGM @narkoakademi pic.twitter.com/vnvZUXIZxz
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