Selvi: Her zaman bir Recep Tayyip Erdoğan çıkıp FaceTime yayınıyla halkına ulaşamayabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz darbe girişimine değindiği yazısında "Her zaman bir Recep Tayyip Erdoğan çıkmayabilir. Her zaman bir lider darbelere karşı direnemeyebilir. Her zaman bir FaceTime yayınıyla halkına ulaşamayabilir. O nedenle artık darbelerle mücadele konusunda bir mekanizma kurmalıyız" dedi.