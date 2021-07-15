Selvi: Her zaman bir Recep Tayyip Erdoğan çıkıp FaceTime yayınıyla halkına ulaşamayabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz darbe girişimine değindiği yazısında "Her zaman bir Recep Tayyip Erdoğan çıkmayabilir. Her zaman bir lider darbelere karşı direnemeyebilir. Her zaman bir FaceTime yayınıyla halkına ulaşamayabilir. O nedenle artık darbelerle mücadele konusunda bir mekanizma kurmalıyız" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Yeni 15 Temmuzlar olmaması için' başlıklı bugünkü yazısında, 15 Temmuz darbe girişimine değindi.

Yazısındaörnekler veren Selvi, "15 Temmuz’un kahramanlık boyutu elbette ki çok büyük. 15 Temmuz bir demokrasi destanı. Çünkü ilk kez bir darbe girişimi millet tarafından önlendi. Bir millet çıplak elleriyle tankları durdurdu. Ölümü öldürdü. O nedenle 15 Temmuz’un demokrasi mücadelemizde yeri çok büyük" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un bir 'kahramanlık öyküsü olmaktan çıkarılması gerektiğini' söyleyen Öksüz, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman bir Recep Tayyip Erdoğan çıkmayabilir. Her zaman bir lider darbelere karşı direnemeyebilir. Her zaman bir FaceTime yayınıyla halkına ulaşamayabilir. O nedenle darbelerle mücadele konusunu artık kahramanlık destanlarının ötesine taşımalıyız. O nedenle artık darbelerle mücadele konusunda bir hafıza oluşturmalı, bir mekanizma kurmalıyız."