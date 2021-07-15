Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye geçilmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin beşinci yılında Yeni Şafak gazetesi için bir yazı kaleme aldı.

"Esasında bu darbe teşebbüsü, FETÖ’nün devleti ve hükümeti ele geçirmek için türlü kumpaslarla milli iradeyi hedef alan saldırı zincirinin en kalleş halkasıydı. Devletimizin mücadelesi ve milletimizin desteğiyle hain planları defalarca bozulan FETÖ, 15 Temmuz 2016’da son çare olarak darbe girişimine başvurdu" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletin, namuslarına emanet ettiği silahı, tankı, uçağı millete doğrultan FETÖ’cüler, o gece karşılarında bir kez daha halkımızı, güvenlik güçlerimizi ve tüm kurumlarıyla devletimizi buldu.

Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tam bir seferberlik ruhu içinde omuz omuza kahramanca mücadele eden aziz milletimiz, 251 evladını şehit verme pahasına büyük bir zafere imza attı. Darbe ve işgal girişimini püskürttüğümüz bu şanlı zafer, aynı zamanda tüm dünyaya bağımsızlığımızı, milli iradenin hâkimiyetini ve demokrasinin haysiyetini korumak için neler yapabileceğimizi gösteren çok önemli bir ders ve mesaj oldu.

'Milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destan, sadece bir darbe teşebbüsünü bastırma hikâyesi değildir'

Hainlere karşı iman dolu göğsünü siper eden vatandaşlarımızın kahramanlıklarını anlatacak her cümle, her yazı, her hitap eksik kalır. Çünkü milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destan, sadece bir darbe teşebbüsünü bastırma hikâyesi değildir. O gece milletimizin vatanı, bayrağı, istikbâli ve istiklâli için 1071’de Malazgirt’teki, 1453’te İstanbul’un Fethi’ndeki, 1915’te Çanakkale’deki iradesi tekrar tecelli etmiştir. Ölümü öldürenler, gerektiğinde çıplak elleriyle tanklara meydan okuyanlar var olduğu sürece, Allah’ın izniyle ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek, istiklalimize ve istikbalimize kastedenler hedeflerine ulaşamayacaktır.

'Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizden vaz geçmeyeceğiz'