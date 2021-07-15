Hıncal Uluç'tan aşı karşıtlarına tepki: Kuş beyinliler

Sabah yazarı Hıncal Uluç, aşı karşıtlarına tepki gösterdiği yazısında "Kovid denen grip, Çin'in Vuhan eyaletinde 1, yazı ile yazıyorum, kuş beyinliler 'bir tek' kişide başladı ve dünyanın en uç noktalarına dek ulaştı" ifadesine yer verdi.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe komşusu Yüksel Aytuğ'a 'Aşıyı reddedene uzaktan iğne atılsın' başlıklı yazısından dolayı yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

"Yüksel Aytuğ kardeşim, bilimsel olarak aşının yararlarını ve insancıl olarak da mutlak yaptırılması gerektiğini, gerzeklerin bile anlayacağı ve hak vereceği bir dille anlattı birkaç gün önce ve sosyal medya hainleri çıldırdı, saldırdılar Yüksel'e" diyen Uluç, "Sosyal medyaya yaranmak için kalem oynatanlar da, hurra giriştiler Yüksel'e" ifadesini kullandı.

Uluç, devamında şunları kaydetti:

"Efendim aşı yaptırmamak hakmış, herkesin bu özgürlüğü varmış.. Cart, curt.. Yazının içine de İzmir'e uçan Atatürk'ün süvarileri gibi, kahramanlık gösterisi yapıyorlar. 'Ben aşı yaptırmadım.' Kendi yaptırmıyor, başkalarına da 'Kahraman insan hakları süvarisi' şovu yapıp olumsuz teşvikçi oluyor.

Yazıklar olsun. Hak, özgürlük dediğin şeyler, başkalarının hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde biter.. Ortaokulda öğretirler. Öğrenmedin mi? Kovid denen grip, Çin'in Vuhan eyaletinde 1, yazı ile yazıyorum, kuş beyinliler 'bir tek' kişide başladı ve dünyanın en uç noktalarına dek ulaştı.

'Bu Kovid bitmedikçe, bu yasaklar bitmeyecek'

Milyonlar hasta oldu, milyonlar öldü. Devletler yayılmayı önlemek için özgürlüklerimize kısıtlama koydular. Geçin yabancı ülkeye gitmeyi, kendi mahallemizde sokağa çıkmamız bile yasaklandı. Bu Kovid bitmedikçe, bu yasaklar bitmeyecek.

Yani insan olarak hak ve özgürlüklerimize kavuşmamız yayılma ve bulaşmaya bağlı. Ne kadar az bulaşma ve yayılma, o kadar çok özgürlük. Şimdi 'Ben aşı olmam' diyen sahte kahraman orada Vuhan'daki tek insana Kovid bulaştıran yarasa gibi aramızda dolaştıkça nasıl güvende oluruz?

'İnsan gibi yaşama hakkımı, insanlık dışı bir yaratık niye elimden alsın ki'

Sağlık Bakanı Koca'yı dün okudum, 'Zorlama değil, ikna metodu kullanıyoruz' diyor. Yüksel'in 'Aşı olmam diyenleri hayvanları bayıltan iğneler gibi, uzaktan Kovid iğneleri ile vurmalı' şakasına küfürle yanıt veren sosyal medya azgınları ve onları destekleyen bizim medya mensuplarını gerçekten uzaktan iğnelemek lazım.

Onların yüzünden ölmek, hayatta kalsam bile durmadan artacak yasaklar içinde yaşamak istemiyorum çünkü. Bu benim hakkım değil mi? İnsan gibi yaşama hakkımı, insanlık dışı bir yaratık niye elimden alsın ki."