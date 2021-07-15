Hatay Valisi Doğan, Afrin'de toplu mezarda bulunan ceset sayısının 61'e ulaştığını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin bölgesinde yerel güvenlik kuvvetlerine yapılan bir ihbar üzerine Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide kazı çalışması başlatıldı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen kazıda, 15-20 metre derinliğe gömülü çuvallarda çok sayıda cesede ulaşıldı.

Yapılan sayımda çuvallar içerisinde 35 ceset bulan güvenlik güçleri, cesetlerin Zeytin Dalı Harekatı'ndan kısa süre önce bölgede infaz edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişilere ait olduğunu belirledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, devam eden kazı çalışmalarıyla birlikte bulunan ceset sayısının 61'e ulaştığını açıkladı.