AK Partili Turan: Osman Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdi’ye çıktı, alt yazı bile verilmedi

TRT’de yapılan atamalar TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara neden oldu.

Konuya ilişkin konuşan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Düne kadar vatan haini Öcalan’a karşı ve kalleşler sürüsü PKK’ye karşı methiyeler düzen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da sayenizde yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde TRT, çözüm sürecinin borazanı haline gelecek. Bu tehlikeli zihniyet, Osman Öcalan’a TRT’de yemek programı sundurursa hiç şaşırmayın” dedi.

Türkkan'a yanıt veren AK Partili Bülent Turan ise "Her bir arkadaşımız kıymetlidir" diye konuştu.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına ilişkin de konuşan Turan, "Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı" diye dedi..

Türkçe altyazı bile verilmedi

Turan'ın bu sözlerinin ardından muhalefet sıralarından gülüşmeler geldi. Turan konuşmasına şöyle devam etti: