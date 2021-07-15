Görüntüler kamera kayıtları incelenirken ortaya çıktı: 3 çocuk Atatürk büstünü önce öptü, sonra sarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde okul bahçesine giren 3 çocuk, Atatürk büstünü öptü, sonra da sarıldı. Görüntüler, okulun sinekliklerinin kırılmasının ardından yapılan güvenlik kamerası incelemesi sırasında ortaya çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Zehra Baysal Anaokulu’nun pencere sineklikleri kırıldı. Durumu fark eden Okul Müdürü Ezgi Tüzün, kamera kayıtlarını incelemeye başladı.

Tüzün, incelediği kayıtların birinde Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün önündeki 3 çocuğu fark etti. Çocuklar sırayla Atatürk büstünün yanaklarını okşayıp öperek, sarıldı. Tüzün, bu anları Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ile paylaştı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Yakup Özbek, görüntüleri tekrar tekrar izlediğini belirterek şunları kaydetti:

"3 çocuğumuzun içten bir şekilde sevgilerini göstermeleri, insana inanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşatıyor. İki Mustafa’nın hayatını çok iyi öğrenmemiz, anlamamız ve ders çıkarmamız gerekiyor. Biri kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa, diğeri de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. İki Mustafa’nın sevgisini, öğütlerini ve çizdikleri yol haritasını her zaman kalbimizde tutmalıyız."

Özbek, Ezgi Tüzün’ün öğrencilere ulaşmaya çalıştığını ve kendileriyle buluşmak için ortam hazırlayacağını bildirdi.