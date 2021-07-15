Ali Kemal Özcan: Demirtaş'ın 'Seni başkan yaptırmayacağız' çıkışı kesinlikle Öcalan'dan habersiz yapıldı

23 Haziran 2019'da düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine giden süreçte PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyu ile paylaşan akademisyen Ali Kemal Özcan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışına değinen Özcan, "Öcalan'ın 'Seni Başkan yaptırmayacağız' projesinden haberdar olduğu konusunda yazdıklarınız yanlıştır. Bu konu bizzat en fazla Öcalan ile konuştuklarım arasında oldu. Öcalan’ın bu çıkıştan haberi yoktu. Demirtaş’ın o çıkışı Öcalan'dan kesinlikle habersiz yapılmıştır Nagehan Hanım. Öcalan-Demirtaş dikotomisi konusunda yazdıklarınızı da yanlış buluyorum" dedi.

Bu noktada Alçı, Özcan'a "O halde Abdullah Öcalan neden çözüm sürecini bitirme ve Kürtlerin yeniden ağır bedeller ödeme sürecini başlatan bu konuşmaya dair herhangi bir karşı çıkış yapmadı? 21 Mart 2015’te Abdullah Öcalan’ın PKK’nın silahları tamamen bırakma kararını Sırrı Süreyya Önder Diyarbakır meydanında açıklayacaktı. 28 Şubat 2015’te bu konuda görüşüldü ve anlaşıldı. 17 Mart 2015’te çözüm sürecinin ortasına bomba koyan bu işlevsiz ve anlamsız grup konuşması yapıldı. Öcalan, Demirtaş’ın bu çıkışını doğru bulmadığı yönünde bir mesaj neden göndermedi?" diye sordu.

Özcan, buna "Haklısınız, Öcalan daha sonra bunu telafi etme yoluna gitmedi. Elbette sebebi yoruma açıktır. Kürt meselesinde barışçı çözüm isteyen bir Türk aydını olarak siz de bu bağlamda Öcalan'ı tenkit edebilirsiniz. Benim 'Ova eliti' diye adlandırdığım çevre kendisini o süreçte tamamen yanlış bilgilendirdiler Nagehan Hanım" diye cevap verdi.