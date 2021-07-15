Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 251 şehidimizi de FETÖ'nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız" dedi.
Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. #15Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 15, 2021
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