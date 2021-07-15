Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 251 şehidimizi de FETÖ'nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda "15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur" dedi. Kılıçdaroğlu, "251 şehidimizi de FETÖ'nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.