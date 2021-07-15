Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erdoğan’ı aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Aliyev, "Türk halkının Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ’nün darbe girişiminin bertaraf edildiğini" belirtti.