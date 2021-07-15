Yeni Akit: Melih Bulu'ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir, Erdoğan bunun hesabını sorar

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasına ilişkin olarak "Darbeciler iş başında. Melih Bulu'ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir. Erdoğan bunun hesabını sorar" dedi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasıyla ilgili 'darbe girişimi' benzetmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Melih Bulu'yu 'görevden almak zorunda kaldığı' görüşünü dile Karahasanoğlu, "Darbeciler iş başında. Nasıl iş başında, hala Türkiye'de sivil idare yok. Nasıl sivil idare yok, bu gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ay önce Boğaziçi Rektörü olarak atadığı Melih Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın ülkeyi yönetmesinin engellendiğini de öne süren Karahasanoğlu, "Halkın yüzde 52'sinin oy verdiği Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönettiğini söyleyemezsiniz. Bakın, iki dudağının arasında olmasını ben de istemem. Ama ülkeyi de yönetemiyor, yönettirmiyorlar" diye konuştu.

Akit TV'de Murat Alan'a konuşan Karahasanoğlu, "Üniversitenin kapısını zorluyorsunuz, rektörün arabasının lastiğini patlatıyorsunuz. Bu terörist eylemlere karşı polis, -doğrudur yanlıştır- içeriye bir tane illegal kişi girmesin diye, kapıya bir tane kelepçe takmış. Kapının kilidi kırık diyerek. Bunu, 'Üniversitenin kapısına kelepçe vuruldu' diyen alçak medya mensupları çıktı. Sanki üniversitedeki öğretim üyelerinin bilim yapması engelleniyormuş gibi" ifadesini kullandı.

Erdoğan bunun hesabını sorar, yanlarına bırakmaz! Melih Bulu’ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir https://t.co/AWtEod0naF pic.twitter.com/1zFdWpF2hR — Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) July 15, 2021

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