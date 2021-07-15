Erdoğan: 2023 hedeflerimize son bir eşik var, onu da aştığımızda yeni bir döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne ilişkin olarak, "O gece darbeciler, karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmezdim" dedi. Erdoğan, 2023 seçimlerini de değinerek, "2023 hedeflerimize son bir eşik var, onu da aştığımızda yeni bir döneme giriyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı.

"Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecek" diyen Erdoğan, "Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da müsamahası da olmaz" ifadesini kullandı.

Darbe girişimi gecesi, Marmaris ya da İstanbul'da darbecilerle karşılaşması durumunda şehadete yürümek için tereddüt etmeyeceğini belirten Erdoğan, "Hava alanındaki on binler oraya şehadet için gelmişlerdi. O gece TBMM'ye ulaşabilen milletvekillerimiz 'öleceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz' demişlerse, nasıl Genelkurmay, Meclis, Külliye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Üsküdar'da, Saraçhane'de vatandaşlarımız şehadet kuyruğuna girmişse, bir millet topyekün kıyama kalkmışsa işte biz de aynı hissiyat içindeydik" dedi.

Erdoğan, darbe girişiminden sonra 27 gün boyunca tutulan 'demokrasi nöbetleri'ni hatırlatarak, "Demokrasi nöbetleri ülkemizim istikbaline göz dikenlere, 'Topunuz birden gelin' diyerek meydan okuduğumuz bir başka destan olmuştur. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk milletinin ordusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "TSK'nın, FETÖ'nün veya kendini onların sahibi zannedenlerin Türk Milletinin ordusu olduğunu düşünememişlerdi. Bizim milletimiz her şey bitti denildiği anda adeta küllerinden yeniden doğarak çok daha büyük atılımlar içerisine girmiş millettir" diye konuştu.

"Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde, 2023 hedeflerimize son bir eşik var, onu da aştığımızda yeni bir döneme giriyoruz" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri kovalayanların sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür. FETÖ 'cü alçaklar tarafından şehit edilen 251 kardeşimizin her birinin hikayesi vardır. Bunlardan bir tanesi Ömer Halisdemir kardeşimizdir. Yakın çalışma arkadaşlarımdan Erol Olçok , Prof. Dr. İlhan Varank bunlardan bir tanesiydi.

'cü alçaklar tarafından şehit edilen 251 kardeşimizin her birinin hikayesi vardır. Bunlardan bir tanesi kardeşimizdir. Yakın çalışma arkadaşlarımdan , Prof. Dr. bunlardan bir tanesiydi. Şehitler ölmez bizim için kuru bir slogan değil inanç akidesidir. Her şey gibi şehitlik de nasip işidir. Bu şerefe nail olan kardeşlerimize gıptayla bakıyoruz. Ne mutlu size, ne mutlu eşlerinize, annelerinize, babalarınıza, evlatlarınıza. Sevgililer sevgilisine komşu oldunuz. Onları her hatırlayışımızda geride bıraktıkları emanetleriyle her karşılaşmamızda, gazilerimizle her bir araya gelişimizde aynı duyguyu tekrar tekrar yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını bitirirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gelecek pazartesi ve salı günleri KKTC'de olacaklarını da söyledi.