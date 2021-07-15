Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne giriş yasağı kalktı

Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde giriş kısıtlaması kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemi kampüslerinde öğrenci, akademik personel ve mezunlarımız için herhangi bir kampüs giriş kısıtlaması bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, girişlerin HES kodu ve kimlik ile yapılacağı belirtildi.

© Fotoğraf : Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi, mezun öğrencilerin kampüse HES koduyla giriş yapabileceklerini duyurdu.

Melih Bulu, göreve geldikten sonra mezunların üniversiteye girişini yasaklamış, öğrencilerin kampüse girişine sınırlama getirmişti. Öğrenciler, haftasonu ve haftaiçi 17.30'dan sonra kampüse alınmıyordu.

Prof. Dr. Melih Bulu, Erdoğan'ın 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti. Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince 195 gün sonra görevinden alındı. Bulu'nun yerine vekaleten üniversitenin rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Öte yandan, Bulu'nun Twitter profilinde hala 'Rektör, Boğaziçi Üniversitesi' yazdığı görüldü.