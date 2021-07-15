Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu

Van Gölü üzerinde tur yapan 24 metre boylarındaki tekne fırtınadan dolayı karaya otururken, olayda mahsur kalanlar halat yardımıyla kurtarıldı.

Edremit Limanı açıklarında fırtınadan dolayı batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 mürettebat ve 32 yolcu için Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber oldu.

Teknedeki 34 kişi halat ve can simidi yardımıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan yolcular tedbir amaçlı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



