'Kumalığı' kabul etmeyen 16 yaşındaki kuzenini öldüren Aslan Karakaş teslim oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta, evli ve 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine Karakaş'a 'kuma' olmayı teklif etti.
Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kuzeni Emine Karakaş'ın öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalara rağmen Karakaş'ın izine rastlanılmadı.
Demirören Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Aslan Karakaş, adliyeye sevk edildi.
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