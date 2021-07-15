Sağlık Bakanı Koca: İki doz Sinovac yüzde 83.5 etkili

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinlik oranının yüzde 83.5 olduğunu duyurdu.

Koca, çalışmanın 10 Bin 218 kişiyle yapıldığını ve sonuçlarının tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandığını ifade etti.

İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı. pic.twitter.com/VUHtQ59CUg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021

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