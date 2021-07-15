Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı: 4 kişi gözaltında

Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle binalara yaklaştı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında.

Merkez ilçede, Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali Erdinç Yılmaz, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, serası olan bir vatandaşın spiral makinesiyle çalışırken kıvılcım yayması sonucu yangının çıktığını belirtti.

Yangınla ilgili gözaltılar olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tabii ki çok üzgünüz yangın nedeniyle, yanan ormanımız nedeniyle. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Evlere gelecekti, orası da kontrol altına alındı hamdolsun."

'Zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı'

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kentteki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Okumuş, ekiplerin çalışması sonucunda gözaltılar olduğunu belirterek, "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı." dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor