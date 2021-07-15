Boşandığı eşini önce bıçakladı sonra 'diğer sefer seni öldüreceğim' dedi

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda R.U., boşandığı eşi olan bayan kuaförü N.A.'nın (35) dükkanına geldi. Burada başlayan tartışma kavgaya dönünce R.U., yanında bulunan bıçak ile N.A.'ya saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile yaralanan N.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. R.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzaklaştırmak kararı da bulunan R.U.'nun olaydan sonra kaçtığı, bir süre sonra yaralı N.A.'nın yanına gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Öte yandan, N.A.'yı bıçakladıktan sonra kuaförden çıkan R.U., güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından dükkandan uzaklaşan R.U.'nun bir süre sonra tekrardan dükkana geldiği ve çevrede bulunan kişilere bir şeyler dediği gözlendi. Ayrıca, R.U.'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alınması ve N.A.'nın da sedye ile ambulansa götürülmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.