Gülşen'den Boğaziçi Üniversitesi paylaşımı: 'Haklı direnişinizdeki zaferi kutluyorum'

Şarkıcı Gülşen, Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınmasınından ardından yaptığı paylaşımla Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerini kutladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararlıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve aylardır protestoların hedefinde olan Prof. Dr. Melih Bulu, görevden alındı.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan şarkıcı Gülşen, "Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm öğrencilerini, akademisyenlerini, haklı direnişlerindeki zaferi kutluyorum" dedi.

Gülşen, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin yanında olduğunu ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm öğrencilerini, akademisyenlerini, haklı direnişlerindeki zaferi kutluyorum. pic.twitter.com/xg156cviPd — Gülşen (@gulsen) July 15, 2021

​