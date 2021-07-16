AK Partili Kurtulmuş: 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Türkiye, Allah muhafaza bölünmüş bir ülke olurdu. Bugün Türkiye'nin Suriye'den farkı kalmazdı. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, burada bir konuşma yaptı.

Kalabalığa seslenen Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ömrümüz olduğu sürece kıyamete kadar, her 15 Temmuz’da bu millet bir araya gelecek, birliğine, dirliğine, milletine ve memleketine sahip çıkacak.

Şehadet duygusunun şahlandığı bir gündür, sadece 251 kardeşimize nasip oldu. 15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Türkiye, Allah muhafaza bölünmüş bir ülke olurdu. Bugün Türkiye’nin Suriye’den farkı kalmazdı.

Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi."