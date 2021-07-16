Bakan Soylu: Kimse bu millettin etinden et koparıp rahat rahat gidemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz anma programına, heyelan nedeniyle gittiği Rize'den video konferans aracılığıyla katıldı.
Soylu, konuşmasında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini 'ihanetin zafere çevrildiği gecenin' yıl dönümünde konuşmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.
"Dünya liderlerinin bir odada, telefon başında, 'Türkiye teslimdir' haberi beklerken ellerini ovuşturmalarının üzerinden beş yıl geçti" diyen Soylu, darbe girişiminde bulunanların hayalinde; uyuşturucu tacirlerinin yol geçen hanı yaptığı, terör örgütlerinin eylemleriyle ülke yöneticilerini sindirdiği, Güney ve Doğu sınırlarına koruyamayan, Ege ve Akdeniz'de yüzme mesafesinden uzağına gidemeyen, lideri Recep Tayip Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Soylu, Türkiye'nin güvenlik politikalarında Azerbaycan'dan Libya'ya kadar geniş düşünen bir ülke konumuna geldiğini savundu.
"Türkiye, artık dünyanın en büyük ölçekli uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştiren, uyuşturucu baronlarına vurduğu darbelerle terör örgütlerini çaresiz bırakan bir ülkedir" ifadelerini kullanan Soylu, şöyle devam etti:
- "15 Temmuz'dan bu yana bakanlık olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonunda, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Şehit verdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımız hesabını bunlardan soruyoruz.
- Şunu herkes bilsin, hiç kimse bu millettin etinden et koparıp arkasını dönüp rahat rahat gidemez. Ona dünyada da rahat vermeyiz, Cenabı Hakk'ın huzurunda da rahat vermeyiz. Kimse endişelenmesin. Yapılan provokasyonlar, birtakım maksatlı yayınlar ve birtakım spekülasyonlarla bütün yalanlarını videolara çekip sıralayan FETÖ'cü suçlu ağızlar kimsenin moralini bozmasın.
'Çünkü göreve ülkenin temiz evlatları geldi'
- Darbe girişiminden sonra güvenliğe ilişkin rakamlara yansıyan olumsuz bir gelişme yaşanmadı. 15 Temmuz'un ardından madde bağlantılı ölümler 941'den 314'e, PKK'ya katılım 5 bin 558'den 53'e kadar düştü. Türkiye sınırlarının içinde bugün itibarıyla 240 PKK'lı terörist var. Trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 35, evden hırsızlık vakaları ise günlük yüzde 48 azaldı. Çünkü görevlere bu ülkenin temiz evlatları gelmiştir. İş başına, ihanet etmeyen, ahlaklı evlatlar gelmiştir.
- Emniyet'e 7 bin polis alacaktık, 125 bin 128 başvuru yapıldı. Jandarma'ya '5 bin komando alacağız' dedik, 169 bin başvuru geldi. Bilmenizi isterim şehitler tepesi boş değil çünkü bu milletin evladı bayrağına aşıktır, ezan-ı Muhammedi'ye sevdalıdır, sadık ve tutkundur."
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