Emelki Tümgeneral Yavuz ile HDP milletvekili Kerestecioğlu arasında 'çözüm süreci' tartışması

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ile HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu arasında canlı yayında çözüm süreci tartışması yaşandı. Yavuz, "Dağdaki teröristlere acıdığımız olmamıştır. Açılım sürecinde öyle hukuksuzluklar yaşandı ki HDP’lilerin hiçbiri sesini çıkarmadı. Siz elinize silah alıp dağa çıkan insanı meşrulaştıramazsınız" ifadeleri kullandı.

Tele1 canlı yayınında HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz arasında çözüm sürecine ilişkin ifadeler nedeniyle gerginlik yaşandı.

Kerestecioğlu’nun OHAL sürecinde gerçekleştirilen uygulamaları eleştirdiği ve çözüm sürecini destekleyen açıklamalarına ilişkin konuşan Yavuz, "Şırnak’ta komutanlık yaptığı dönemde yaşanan hukuksuzluklara HDP’lilerin sesini çıkarmadığını söyleyerek “Ben Şırnak’tan iki sene komutanlık yaptım. Bir tane sivilin burnu kanamamıştır. Bu kadar açık söylüyorum size. Ama dağdaki teröristlere acıdığımız olmamıştır. Siz hukuktan bahsediyorsunuz. Size basit iki örnek vereyim. Açılım sürecinde öyle hukuksuzluklar yaşandı ki HDP’lilerin hiçbiri sesini çıkarmadı. Ben siz suç söyleyeyim. Dediler ki teröristler sınırdan geçebilirler, dokunmayın. Hukuksuzluktu, kimse sesini çıkarmadı. Arkasından büyükşehirlerdeki problemler geldi" dedi.

Kerestecioğlu "Biz 6 yıldır demokratik siyaset diye neler yaşayacağımızı şaşırmış durumdayız" derken, Yavuz şöyle devam etti:

“Biz şunu savunamayız. İnsanların mezheplerine ve etnik kökenlerine göre ayrıştırılmasına da karışıyız. Elinde silahla dolaşan ve ben kendi egemenliğimi bu bölgede kuracağım diyenlere karşı da devletin kenarda seyretme hakkı yok. HDP meselesi değil. Şunu söylüyorum. Siz elinize silah alıp dağa çıkan teröristi meşrulaştıramazsınız. Meşrulaştırırsanız karşınıza silahlı güç çıkar. En büyük silahlı güç de devlet gücüdür. Hukuku işimize geldiği zaman görmemek işimize gelmediği zaman karşı çıkmak şeklinde bütün toplum kesimleri iki ayrı bir tutum takınmazsa Türkiye’yi ayrımların olmadığı hukukun egemen olduğu bir ülke hakline daha kolaylıkla getirebiliriz.”