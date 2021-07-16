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    Erdoğan, imza

    9 bakanlığın yer alacağı 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' oluşturuldu

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107161044979230-9-bakanligin-yer-alacagi-yesil-mutabakat-calisma-grubu-olusturuldu/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre 9 bakanlığın katılacağı, 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' oluşturuldu. Hedef, Türkiye'nin sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı sağlamak olarak açıklandı.

    Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle, 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' oluşturulduğu duyuruldu.

    Genelgede, Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye’nin de dahil olduğu 193 üye ülkenin oy birliği ile yürürlüğe giren “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi”nin, yoksulluğa son verilerek refahın artırılmasının yanı sıra iklim değişikliği ile küresel mücadeleyi ekonomik ve sosyal açıdan kapsayıcı bir kalkınma modelinin ayrılmaz parçası haline getirmeyi öngördüğü kaydedildi.

    Bu doğrultuda, Avrupa Birliği’nin 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı yeni bir strateji açıkladığı hatırlatılan genelgede, dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikalarının hız kazandığı, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması hedefi, iklim değişikliğini uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının da merkezine taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

    “Avrupa Birliği’nin (AB) 11 Aralık 2019 tarihinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile ekonomisinin dönüşümünü sağlayacak yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini açıkladı. Takip eden süreçte uluslararası ekonominin önde gelen diğer aktörlerinin de ekonomilerinin yeşil dönüşümüne yönelik hedefler belirlediğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Bu çerçevede; ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ Bakanlığın resmi internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanacaktır.”

    9 bakanlık çalışma grubunda yer aldı

    Eylem planının uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığının ilgili bakan yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bakan yardımcılarının katılımıyla “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” tesis edilmiştir.”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgenin sonunda şöyle denildi:

    ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Eylem Planı’nın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim.”

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), BM, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
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