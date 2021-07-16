AVM'de 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak kamerada

İstanbul Bakırköy'de bulunan alışveriş merkezinde bir şahıs, kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya tesadüfen şahit olan bir cumhuriyet savcısı, zanlıyı yakalattı.

Bakırköy'de bir AVM'de yaşanan olayda baba Turan Sıvacı, oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü. Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı. Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivende bir adama çarptı. Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi.

Tekmelenen çocuk yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

O sırada AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı tesadüfen şahit olduğu olay üzerine zanlıyı gözaltına aldırdı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi.

Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.