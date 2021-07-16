At arabalı kadınların rögar kapağı hırsızlığı kamerada

İstanbul Avcılar'da at arabası ile gezen 2 şüpheli, apartmanın önündeki rögar kapaklarını sökerek çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da bir apartmanın önünde gerçekleşen olayda at arabası ile gelen 2 kadın, sokak üzerinde gezmeye başladı. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan kadınlar, apartmanın önünde bulunan rögar kapaklarını hızlıca sökmeye başladı.

Söktükleri kapakları, at arabasına yükleyen 2 şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sabah apartmanın altındaki dükkanlarını açmak için gelen iş yeri sahipleri kapakların yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşanan hırsızlığı gören dükkan sahipleri, kayıtlarla beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.