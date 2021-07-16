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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

    Cumhur İttifakı’nda 'seçim barajı' mesaisi

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    AK Parti ve MHP’nin tartışmasız uzlaştığı iki konudan biri, seçim barajının yüzde 5 olarak uygulanması olacak. Diğer başlık ise partilerin grup kurmalarının seçime katılma gerekçelerinden çıkartılması olarak belirlendi.

    AK Parti'nin seçim ve siyasi partiler yasasında yaptığı çalışmalar, ittifak ortağı MHP’nin bu düzenlemelere görüşünü iletmesinden sora yeniden şekillendi. AK Parti, kendi içinde yaptığı çalışma sonuçlarını MHP'ye alternatifli olarak sunacak. İki parti, yeni yasama döneminde son noktayı koyacak.

    Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre iki partinin tartışmasız uzlaştığı iki konudan biri, Türkiye genelinde seçim barajının yüzde 5 olarak uygulanması olacak. Diğer başlık ise partilerin grup kurmalarının seçime katılma gerekçelerinden çıkartılması olarak belirlendi. Ancak AK Parti, seçim sistemi olarak daraltılmış bölgeyi savunurken, MHP ise mevcut seçim sisteminin korunmasını istiyor. İki partinin bu konudaki mesaisinde gelinen nokta şöyle:

    - AK Parti, seçim ve siyasi partiler yasa değişikliğine ilişkin MHP’den gelen yanıt üzerine değerlendirmelerini tamamladı. Bazı noktalardaki görüş ayrılıkları için iki partinin ortak komisyonu çalışacak. MHP, seçim sistemi olarak daraltılmış bölge düzenlemesine sıcak bakmadığını, mevcut sistemle devam edilmesini önermişti.

    - AK Parti, bu konuda ortağını ikna etmeye çalışacak. Yapılan toplantılarda, 'Başkanlık sisteminin özünde bu var. Gerekirse Cumhur ittifakı’nın ortağı olan iki parti belli yerlerde aday göstermeyerek, belli yerlerde birbirlerinin listelerinden aday gösterebilir' görüşü dile getirildi. Bazı illerde birbirine destek ya da ortak liste formülü ile MHP, ikna edilmeye çalışacak.

    - MHP’nin ittifak içi baraj uygulanması önerisi de başka bir sorunlu başlık olarak duruyor. AK Parti kurmayları, bu konuda yeni alternatifler yarattı. Baraj uygulanması durumunda bunun en fazla yüzde 2 olması ve küçük partilere ittifak yapma olanağının tanınması planlanıyor.

    - Bu konuda MHP’ye sunulacak bir başka alternatif ise ittifaka katılan partilerin sayısı arttıkça, barajın da artması olacak. Örneğin 2 parti varsa barajın yüzde 2, üç parti olunca oransal olarak barajın arttırılması gibi öneriler de MHP için hazırlandı.

    AK Parti’nin MHP’nin itirazları üzerine alternatifli geliştirdiği yeni çalışma, ortak toplantıların konusu olacak. Ardından liderlerle son karar toplantısı yapılacak. TBMM’nin yeni yasama döneminde, yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa’nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz’ hükmüne takılmaması planlanıyor.

    Etiketler:
    yeni anayasa, Seçim barajı, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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