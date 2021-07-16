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    Antalya - yaz - turizm

    Antalya’da boş yer kalmadı, Vali 'Rezervasyon için beni arıyorlar' dedi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Bayram tatilinde Antalya'da 680 bin yatak kapasitesinin tamamen dolu olacağını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Birkaç kişi beni de aradı, 'Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz' diye. Bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz, rezervasyonlu gelmek lazım şehre yoksa sıkıntı yaşayabilirler" dedi.

    Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin en çok rağbet gösterilen tatil merkezlerinden Antalya'da yoğunluk bekleniyor. Hem rezervasyon hem de trafik kurallarına uyulması yönünde çağrıda bulunan Vali Ersin Yazıcı, turizm ve alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Bayram dönemindeki taleple ilgili mutlu olduklarını açıklayan Vali Yazıcı, "İnşallah her şey normale doğru gidiyor, pandemi koşullarında güvenli turizm sertifikalarıyla dünyada belki de en güvenilir turizm işletmeleri, oteller ve benzeri turizme hizmet eden sektör, yerli yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazır, şu anda da ağırlamaya devam ediyoruz" dedi.

    ‘Bayramla birlikte 70-80 bin civarında günlük giriş ümit ediyoruz’

    Yurt dışından günlük 48-50 bin misafirin havalimanından giriş yaptığını belirten Vali Yazıcı, hafta sonu ise 1 günde 68 bin misafir geldiğini söyledi. Rusya'nın açılmasıyla bu ülkeden günlük 20-26, ortalama 20 bin civarı giriş olduğunu kaydeden Yazıcı, "Dolayısıyla geçen yılki rakamları çok ciddi miktarlarda aştık. Çünkü geçen yıl Temmuz ayında durum çok iç açıcı değildi. Bayramla birlikte 70-80 bin civarında günlük giriş ümit ediyoruz. Şu ana kadar yabancı olarak en yüksek 68 bini gördük" diye konuştu.

    9 günlük bayram tatilinde yurt içinde de ciddi sayıda misafir ağırlanacağını belirten Yazıcı, "Geçen yıl pandemiden dolayı bir yere gidemeyen, evinden çıkamayan, çeşitli kısıtlamalardan dolayı hayatın normal akışı olmadığı için insanlarımız her manada psikolojik, sosyolojik olarak bunaldı, tatile ihtiyaçları var. Tatil için de Türkiye'nin göz bebeği, dünyanın en güzel tatil beldelerinden Antalya’mıza gelecekler" dedi.

    Birçok turizmciyle görüştüğünü anlatan Yazıcı, "Sektördeki diğer acenteler, ulaştırma işindekiler, aklınıza gelen herkes büyük bir ümit ve beklenti içerisinde ve yok satmaya başladık bayram tatil süresince. Tabi bu bizim için çok büyük bir mutluluk çünkü gerçekten çok kötü geçen bir yıl vardı. Turizm buranın her şeyi, Türkiye'nin turizm başkenti, dolayısıyla çok sayıda misafirimizin olması bizi mutlu edecek" diye konuştu.

    ‘Asayiş ve güvenlikle ilgili hiç kimseyi tedirgin etmeyecek, hatta güven verecek önlemlerimizi sahada göreceksiniz’

    Bayram dönemi için tedbirlerle ilgili 2 haftadır tüm mülki amirler ve güvenlik güçleriyle konunun enine boyuna tartışıldığını kaydeden Yazıcı, "Daha önceden tecrübeli zaten polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz. Öncelikle asayiş ve güvenlikle ilgili hiç kimseyi tedirgin etmeyecek, hatta güven verecek önlemlerimizi sahada göreceksiniz. İnsanların rahatlıkla şehre çıkıp, her noktaya gidebileceği imkan sağlayacağız. Güvenlik tedbirlerimiz bu manada alındı. Hem yabancı hem yerli için rahat ve güvenli bir turizm imkanı sağlayacağız. Zaten sektörün tamamına yakını güvenli turizm sertifikasına sahip olduğu için o noktada ve hizmette de bir sıkıntımız yok" dedi.

    Bayram için güvenli, hijyenik açıdan uygun kesim yerleri ve hayvan satış pazarları ile ilgili her türlü denetimin de yetkili kurumlarca sürdürüldüğünü anlatan Yazıcı, "Kurban kesim yerleri de şehre yakışır çünkü burası bir dünya şehri, yanlış görüntüler oluşturmayacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Bu manada da arkadaşlarıma güveniyorum. İnsanlarımız dini vecibesini hem dini hem de sağlık ve hijyen kurallarına uygun yerine getirecek" diye konuştu.

    Tatil sürecinde trafikle ilgili ufak tefek sorunlar olabileceğine işaret eden Vali Yazıcı, imkanlar ölçüsünde bu düzenlemelerin de yapıldığını söyledi. Trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Yazıcı, "Özellikle kara yoluyla gelecek ve burada karayolu taşıtıyla gezecek vatandaşlarımız; lütfen trafik kurallarına uyalım, bayramın yaşam sevincini kaybetmeyelim ve kimseye kaybettirmeyelim çünkü çok yoğun bir hareket olacak burada" dedi.

    ‘680 bine yakın yatağımız var, tamamının dolu olacağını değerlendiriyoruz’

    Herkesi Antalya'ya beklediklerini söyleyen Vali Yazıcı, "Antalya normal Antalya oldu artık. 1 yılı aşkın süredir pandeminin olumsuz etkilerini üzerinden attı. Bu şehir yerli ve yabancı bütün misafirlerini bekliyor. 680 bine yakın yatağımız var, pansiyondan 5 yıldızlı otele kadar. Bu 9 günlük süreçte tamamının dolu olacağını değerlendiriyoruz. 680 bin full olarak değerlendirirsek en az 680 bin kişi gelmiş olacak" diye konuştu.

    ‘Gerçekten bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz, Yurt içinden büyük bir talep var’

    Turizmcilerin 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarılarına da dikkati çeken Vali Yazıcı, "Birkaç kişi beni de aradı, 'Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz' diye. Gerçekten bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz. Yurt içinden büyük bir talep var. Gerçekten doğru söylüyor turizm işletmecileri. Rezervasyonlu gelmek lazım şehre yoksa sıkıntı yaşayabilirler. Yer bulmayla ilgili birkaç arkadaşım aradı Ankara'dan 'Yer bulamıyoruz' dediler. Biz de yardımcı olmaya çalıştık ama çok mutluyum, şehir mutlu, şehrin morali düzeldi. Turizm her şeyi bu şehrin. Önceden rezervasyonlu gelinmesinde fayda var" dedi.

    ‘2.2 milyon yabancı turist geldi’

    Yurt dışından şu ana kadar 2 milyon 200 bin yabancı turist girişi olduğunu açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Bu geçen yıla göre iyi ama 2019'a göre çok düşük bir rakam. Zaten yurt dışından günlük 50 bin civarı girişimiz var ve biraz daha artmasını bekliyoruz. Bayramın devamında yabancı turizmin biraz daha artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Dolayısıyla sezonu iyi geçireceğiz ve inşallah kasıma kadar dolu bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Ersin Yazıcı, Turist, Tatil, Kurban Bayramı, Rusya, Turizm, yaz, Antalya, Türkiye
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