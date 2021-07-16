Kayıt
15:27 16 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sosyal medya uygulamaları

    AK Partili danışmanlara sosyal medya eğitimi: 'Muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız'

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 412
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1044630858_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_0ebf30c36b9003dd0847038262b01e77.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107161044981910-ak-partili-danismanlara-sosyal-medya-egitimi-muhalefetin-algi-operasyonunu-yikacagiz/

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, Ak Partili danışmanlara sosyal medya eğitimi verildiğini belirterek, "Sosyal medyada hem icraatlarımızı, çalışmalarımızı anlatacağız, hem de muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız" dedi.

    AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı, milletvekili danışmanlarına ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan ana kademe, gençlik ile kadın kolları tanıtım medya başkanlarına sosyal medya ve iletişim eğitimi verdi.

    Partiden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleriyle genel merkezde düzenlenen eğitim programında, danışmanlara dijital mecralar ve ağların kullanımı başta olmak üzere sosyal medya kullanımı ve ipuçları, veri ve hesap güvenliği, siyasal iletişimde dijital mecraların kullanımını, telefon fotoğrafçılığı eğitimi verildi.

    Milletvekili danışmanlarına yönelik 3 gün süren eğitim programında, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları Emre Cemil Ayvalı ve Ömer Arvas, katılımcılarla tecrübelerini paylaşırken, Ufuk Karakullukçu, Mesut Demir moderatörlüğünde Atalay Yalınız, Doç. Dr. Mustafa Bostancı ile Besim Altınok, Fikret Garipay ve Osman Söyler gibi isimler uzmanlık alanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

    Eğitimin koordinatörlüğünü yürüten AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, uzmanların, milletvekili danışmanlarını sosyal medya mecraları hakkında detaylı ve verimli bir programa tabi tuttuğunu belirtti.

    Sosyal medya araçlarının kullanımının yanı sıra siber zorbalık, dijital veri hırsızlığı ve hesap güvenliği gibi önemli konu başlıklarının da eğitim kapsamında danışmanlara sunulduğunu ifade eden Özboyacı, "Bu eğitim, partimizin yetkili makamlarının ve milletvekillerimizin sosyal medya kullanımına da önemli katkılar sağlayacaktır. Amacımız her mecrada olduğu gibi sosyal medyada da etki ve etkinliğimizi daha da arttırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Sosyal medya kullanımının önemini farkında olduklarını aktaran Özboyacı, "Yalan ve dezenformasyonla mücadele, saha çalışmalarımızın ve illerdeki hizmetlerimizin daha etkin anlatılması, partimizin söylem ve stratejilerinin milletimize daha sağlıklı aktarılması gibi konular eğitimimizin ana başlıklarındandı. Her daim sahada olan teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin sosyal medyadaki etkinliğini artırarak, hem saha çalışmalarımızı daha geniş tabanlara duyurmayı hem de milletimize daha yaygın şekilde ulaşmayı umuyoruz." dedi.

    'Muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız'

    Parti genel merkezinde gerçekleştirilen diğer eğitim programına da Ankara, Konya, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kırşehir, Karaman, Yozgat, Aksaray ve Çankırı il teşkilatındaki tanıtım ve medya başkanları katıldı.

    Programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, ağustosta 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak AK Parti'nin her daim genç ve yenilikçi bir parti olduğunu söyledi.

    İç Anadolu Bölgesi'ndeki tanıtım ve medya başkanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Dağ, "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti 2023'te de hedefine ulaşacaktır. Teşkilat mensuplarımız, özellikle muhalefet ile muhalif basının yalan ve iftiralarına kulak tıkayarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürmelidir. Biz bu yalanlara karşı elbette susacak değiliz, gerek ulusal basında gerekse sosyal medyada hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu eğitim çalışmalarının ana temelinde de bu yatıyor. Sosyal medyada hem icraatlarımızı, çalışmalarımızı anlatacağız, hem de muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Hamza Dağ, Sosyal medya, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Almanya - sel
    Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp
    Karikatür
    Miami Belediye Başkanı'ndan 'Küba bombalansın' çağrısı
    İnfografik
    Afganistan'ın hangi bölgeleri Taliban tarafından ele geçirildi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet