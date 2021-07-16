Erdoğan: Müjdesini Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda vermek istediğim bir adımımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyaretine ilişkin olarak, "Müjdesini Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda vermek istediğim bir adımımız var. Ön çalışmalarımızı bitirdik" dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi günü geniş bir heyetle gerçekleştirecekleri Kıbrıs ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda konuşma yapacağını belirten Erdoğan, "Birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" dedi.

Erdoğan, Rize'de yaşanan sel ve heyelanla ilgili, "Rize'de biliyorsunuz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Bol yağmur alan bir ilimiz. Çay bitkisi, gübreleme tekniği sebebiyle aldığı o yağmurla, azotun balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için onlar hep birlikte aşağıya doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden, dikey köklü ağaçlar vardı, şimdi o ağaçlar söküldü onların yerine çaylıklar yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz Müzesi'yle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu" diye konuştu.

Erdoğan bir gazetecinin Almanya’da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor. Merkel’le birlikte herhangi bir yardımlaşma konusunda görüşmeniz oldu mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı: