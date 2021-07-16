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    İmamoğlu: Bu toprakların üstüne bina dikmekle refah topumu yapamazsınız

    © Fotoğraf : İBB Basın Danışmanlığı
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  belediye olarak tarım, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık sektörlerine destek verdiklerini hatırlatarak, "Bu toprakların üstüne bina dikmekle, bu milleti refah toplumu yapamazsınız" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram öncesinde, 'İBB Kurban Bayramı Faaliyetleri ve Hayvancılık Politikaları Tanıtım Programı'nda konuştu.

    Kurban konusunun ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bir tanesi, vatandaşlarımız bu vazifeyi yerine getirirken vicdanen rahat olmalarını sağlamaktır" dedi.

    Bu sürecin, satıştan kesim koşullarına kadar iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, devletin tüm kurumlarının bu anlamda entegre bir çalışma gerçekleştirmesinin şart olduğunu belirtti. Bu alanda yapılan olumlu çalışmaların yanı sıra çadır şeklinde kurulan hayvan satış yerlerinde, uygunsuz koşullarda kesimler yapıldığını kaydeden İmamoğlu, bunun önüne geçecek çalışmalar yaptıklarını aktardı.

    16 milyonluk bir şehirde bu tarz düzenlemeler yapmanın önemini ifade eden İmamoğlu, İBB’nin sürecin önemli bir paydaşı olmasının altını çizdi. "Yıllardır kesim yapan ya da bu kesimleri yöneten kurumlarımız da var” diyen İmamoğlu, “Bütününün bir araya geldiği, bir fayda mekanizmasının analiz edildiği, büyük bir kısmının burada çözüme kavuştuğu bir biçimde sürecin yönetilmesi benim arzumdur. Tabii buna tek başına İBB karar ya da yön veremez" ifadelerini kullandı. 

    İBB olarak 3’ü Avrupa yakasında, 3’ü de Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 6 adet yüksek kapasiteli, modern kurban kesim ve satış alanına sahip oldukları bilgisini paylaşan İmamoğlu, 21 farklı birimin katılımıyla oluşturdukları 'Kurban Komisyonu'nun çok hassas bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

    İstanbul’a sorunsuz bir kurban kesim sürecini yaşatmak istediklerini kaydeden İmamoğlu, "Bu çerçevede tüm kurban kesim alanlarımız gözden geçirildi. Fiziksel eksiklikleri giderildi. İhtiyaç görülen her alanda yenileme ve güçlendirme çalışmalarını arkadaşlarım hassas bir biçimde yaptılar” dedi. İBB kesimhanelerinde, sertifikalı kasap ve yardımcı hizmet elemanlarından oluşan 1000’i aşkın görevlinin 6 noktada İstanbulluların hizmetinde olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bayram süresince; zabıtasıyla, temizliğiyle, lojistiğiyle, sağlık veteriner hizmetleriyle, çevre temizliği ve koruma birimleriyle, teknik destek gibi alanlarda görev yapmak üzere tam 750 personelimiz sürekli sahada, kurban satış ve kesim alanlarımızda hazır bulunacak" diye konuştu.

    'Atıklardan organik gübre ürettik'

    Kurbanlıkların kontrolü, satış ve kesim alanlarının hijyeni gibi konularda gerekli tüm işlemlerin yapıldığını kaydeden İmamoğlu, atıklar konusunda da çalışma içinde olacaklarını açıkladı.

    Atıkların önceki dönemlerde sadece bertaraf edildiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Farklı bir şey yaptık. Biz, özellikle yeni tarım anlayışımız çerçevesinde, bu atıkları değerlendirme yolunu seçtik. Tümden entegre olan alanlarda, tabiri caizse tek hücresi bile heba olmayan bir sistemle, hayvan kesim alanları çok faydalı bir biçime dönüştürülebiliyor. Geçen yıl Kurban Bayramı süresince topladığımız 2960 ton hayvan atığını, usulüne uygun bir biçimde olgunlaştırdı arkadaşlarım. Ve şu anda elimizde, üreticimize ulaştırmaya uygun tam 750 ton hayvan gübremiz bulunuyor. Bu; iyi tasarlanmış, iyi hesaplanmış bir dönüşümün sağlanmasıyla mümkün oldu. Böylece; bitki besleyici değeri çok yüksek bir organik gübre üreterek hem bertaraf tesislerinin üzerindeki yükü hafifletiyoruz hem de ücretsiz dağıtacağımız bu gübreyle doğal tarım süreçlerine ve üreticilerimize de katkı sağlıyoruz" bilgilerini paylaştı.

    'Bizim kadar vatandaşın ihtiyacını bilen başka bir kurum yok İstanbul'da'

    Konuşmasında, İstanbul Vakfı üzerinden gerçekleştirdikleri kurban bağış kampanyasına da değinen İmamoğlu, geçen yıl 13 milyon liraya yakın bağış topladıklarını aktardı. Bu yolla 130 bin eve konservelenmiş kurban eti dağıtımı yaptıklarını belirten İmamoğlu, bu yıl, geçen seneki rakamın üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

    "İBB, vatandaşlarımızın, veren elin alan eli görmediği bir mekanizmayla yardımlaşmaları için en doğru adrestir" diyen İmamoğlu, "Ben iyilerimi tenzih ediyorum. Ama bazı kurumlar, bazı vakıflar, bazı dernekler vesaire vesaire; bu işlemler için talip olabilirler. Ama bizim kadar vatandaşın gelirini bilen, vatandaşın ihtiyacını bilen bir kurum İstanbul'da yok. Anlık takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

    Benzer bir uygulama olan 'Askıda Fatura'yı örnek veren İmamoğlu, "Böyle bir sistemi bizden daha yapacak kurum yok" vurgusunu yaptı. 

    Etiketler:
    bina, Kurban Bayramı, İBB, Ekrem İmamoğlu
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