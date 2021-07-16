Erdoğan: Libya'da gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil, tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'da hem diplomatik hem de askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından birinin de askeri alanda verilen mücadeleler olduğunu vurgulayarak, "Libya'da hem diplomatik hem de askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır" dedi.

"Eğer Türkiye güçlüyse tüm coğrafyada gurur, sevinç vardır. Türkiye güçlüyse uzak, yakın her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınırlarımızı koruma, sınır ötesi harekatları gerçekleştirme konusunda gösterdiği performans ile destan üzerine destan yazıyor. Elbette sistem ve teknoloji önemli olmakla birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız" diye konuştu.

Erdoğan, askeri alandaki teknolojik gelişmelere de dikkat çekerek, "Türkiye'nin savunma sanayii teknolojilerinden geçtiğimiz 15-20 yılda kat ettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Türkiye'in 40 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti: