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    Sağlık Bakanlığı

    Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'Kurban Bayramı' genelgesi

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    Sputnik Türkiye
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    Sağlık Bakanlığı'nca 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen genelge ile bayram tatilinde artması muhtemel iş yükünü karşılayabilecek nitelik ve kapasitede acil servislerde gerekli tedbirlerin alınması istendi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin il sağlık müdürlüklerine 'Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetlerinin Sunumu' başlıklı genelge gönderildi.

    Genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince acil haller nedeniyle 112 acil ambulanslarına ve hastane acil servislerine müracaatlarda önemli ölçüde artışlar görülebileceğinden bu birimlerde yoğun iş yükü ile karşılaşılmasının muhtemel olacağı hatırlatıldı.

    Açıklamada "Bu nedenle bakanlığımıza, üniversitelere ve özel sektöre ait sağlık tesislerinden acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin, artması muhtemel olan bu iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin önceden alınması gerekmektedir" denildi.

    'Organizasyonlar önceden yapılmalı'

    Genelgede, bayram tatili süresince tüm acil servislerin, ambulanslarla getirilen veya kendi imkanlarıyla gelen tüm vakaları karşılamak, kabul etmek ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahaleleri zamanında ve etkin sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatılarak, sorunsuz ve özenli sağlık hizmeti sunulabilmesi için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

    • "Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esastır. Bu sebeple, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki verilerin ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenmesi sağlanmalıdır. Acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılmalıdır. Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum gibi hizmet unsurları bulunmalıdır. Lüzumu halinde tüm bu hizmet unsurlarının takviye edilebilmesi amacıyla gerekli planlama ve organizasyonlar yapılmalı, sorumlu ve ilgililere gerekli bildirimler önceden yapılmalıdır. Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet verilmesi gereken tıbbi hizmet birimlerinde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanmalı ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili hususlar bunların sorumlularına önceden tebliğ edilmelidir." 

    Açıklamada, radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, "Bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetleri, bayram tatili süresince de planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmeli ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemelidir. Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamalı, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilmelidir. Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine, ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması, ihtiyacı olan hastalara bu hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde verilebilmesi için İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili sağlık tesisi yönetimlerince gerekli ekipman ve hizmet planlaması önceden yapılmalı ve sorumlularına tebliğ edilmelidir" denildi.

    Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu evde sağlık hizmet birimleri vasıtasıyla sunulan evde sağlık hizmetleri kapsamında, önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline isabet eden günlerde de aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla ilgili birim sorumluları tarafından gerekli nöbet düzenlemelerinin yapılarak, evde sağlık hizmetlerinin devamının sağlanması istendi. Koronavirüs salgını ile mücadelede sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından gerekli hassasiyetin devamlılığı, pandemi ile etkin mücadele edilebilmesi ve hizmetin aksamasına mahal verilmemesi amacıyla tüm sağlık çalışanlarının, her zaman olduğu gibi büyük fedakarlık ve üstün gayretle emek, yoğun çalışma düzeni ve ekip anlayışı içinde görev yapmaları gerektiği kaydedildi.

    Etiketler:
    Kurban Bayramı, Genelge, Sağlık Bakanlığı
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