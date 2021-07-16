Gaspçılara direnip 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana 20 bin dolar ödül

İstanbul Fatih'te gaspçılara direnerek yaklaşık 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronları tarafından 10'ar bin dolar ödül verildi.

İstanbul Fatih'te, geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, iki gaspçı döviz bürosunda çalışan iki motosikletli kuryenin taşıdığı yaklaşık 3 milyon liralık dövizi almak istedi.

Gaspçılar seyir halinde bulunan iki kuryeyi yolda durdurup yumruklamaya başladı. Ardından gaspçılar, kuryelerin yanında bulunan para dolu çantayı almak istedi. Ancak döviz bürosu çalışanları para dolu çantayı vermek istemedi ve gaspçılara uzun süre direndi.

Döviz bürosu çalışanları yedikleri tüm yumruklara rağmen ellerinde bulunan para dolu çantayı bırakmadı. Döviz bürosu çalışanlarının yardımına çevrede bulunan esnaf koştu.

Kalabalık çoğalınca gaspçılar olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası döviz bürosu sahibi çalışanlarını ödüllendirdi ve her birine 10 bin dolar ikramiye verdi.