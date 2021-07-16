İzmir’de toplu ulaşıma bayram boyunca yüzde 50 indirim

Kurban Bayramında İzmirlilere daha düşük maliyetlerle ulaşım olanağı sağlayabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arife günü ve bayram süresince mezarlıklara otobüs seferleri düzenleyecek. Ayrıca İzmir dışına gidip geleceklerin ulaşımlarını daha rahat yapabilmeleri için Otogar bağlantılı hatlara yeterli sayıda otobüs ilavesi yapılacak. Kurban satış ve kesim yerlerinden geçen otobüs hatları da takviye edilecek.

İndirimli tarifeler Kurban Bayramı süresince, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Seferihisar Kooperatifi, Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş. toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere uygulanacak.

Arife gününden başlayarak Kurban Bayramı süresince, ESHOT tarafından 914 Karşıyaka İskele-Doğançay Kabristanı, 915 Karşıyaka İskele-Örnekköy Kabristanı, 917 Fahrettin Altay-Balçova Kabristanı, 918 Fahrettin Altay-Narlıdere Aşağı Kabristan, 919 Konak-Karabağlar Kabristanı, 922 Konak-Yeşilyurt Kabristanı, 923 Bornova-Hacılarkırı Kabristanı, 924 Bornova-Eski Bornova Kabristanı, 925 Konak-Hacılarkırı Kabristanı, 926 Şirinyer-Eski/Yeni Mezarlık, 927 Bornova-Yeni Bornova Kabristanı, 928 Fahrettin Altay-Tırazlı hatları ile mezarlıklara seferler yapılacak.