AK Partili Tayyar: Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe vakti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 5 yılda partilerine desteğin düştüğünü belirtti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, 'muhasebe vakti' olduğunu söyledi.
Yaptığı paylaşımda Tayyar, "Bu aziz millet, 15 Temmuz’da devleti ipten aldı, hain işgal girişimini önledi. 5. yıldönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık. Şimdi… Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe/muhakeme vakti" ifadelerini kullandı.
Bu aziz millet, 15 Temmuz’da devleti ipten aldı, hain işgal girişimini önledi.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 16, 2021
5.yıldönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık.
Şimdi…
Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe/muhakeme vakti.
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