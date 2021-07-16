AK Partili Tayyar: Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe vakti

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından geçen sürede partilerine desteğin gerilediğini söyleyen AK Partili Şamil Tayyar, "Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe vakti" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 5 yılda partilerine desteğin düştüğünü belirtti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, 'muhasebe vakti' olduğunu söyledi.

Yaptığı paylaşımda Tayyar, "Bu aziz millet, 15 Temmuz’da devleti ipten aldı, hain işgal girişimini önledi. 5. yıldönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık. Şimdi… Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe/muhakeme vakti" ifadelerini kullandı.