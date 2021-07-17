Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

Aleyna Çakır'ın evinde asılı halde ölü bulunmasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan 6 aydır tutuklu olan Uygun'un tahliye edildiğini avukatı Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.