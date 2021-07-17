Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları inşallah 6 Eylül'de açacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları 6 Eylül'de açmak istediklerini belirterek, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Bakan Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında soruları yanıtladı.

'Telafide Ben de Varım' programına yaklaşık 8 milyon öğrencinin katıldığını söyleyen Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt olarak şunları söyledi: