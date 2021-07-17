CHP’li Bozkurt'un 'AKP’li belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz' sözleri tepki çekti, paylaşım yayından kaldırıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un bazı partililerle birlikte bir restoranda alkol alırken söylediği sözler tepkilere neden oldu. Belediye başkanı gelen tepkiler üzerine paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre 2019 yerel seçimlerinde CHP’den aday olarak belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, partisinin meclis üyelerinden Gökhan Göktepe ve bazı partililerle bir restorana gidip alkol alıp eğlenmeye başladı.

Başkan Bozkurt müzik eşliğinde eğlenirken masasındaki partililere “Çok şanslısınız. MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” dedi.

Başkan Bozkurt ve beraberindekilerin eğlendiği anlar ve söylediği sözler yine aynı masada oturan bir partili tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bozkurt’un sözlerine kısa sürede tepkiler gelmesi üzerine paylaşım yayından kaldırıldı.

CHP’li Belediye Başkanı Bozkurt'un 'Çok şanslısınız. MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz' sözleri tepki çekti, paylaşım yayından kaldırıldıhttps://t.co/SyC4WnWJEL pic.twitter.com/Gd6syZT23X — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 17, 2021

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